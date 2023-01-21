İhlas Haber Ajansı

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Mısır yüklü tırda 5 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildi

Osmaniye’de polis tarafından uygulama noktasında durdurulan mısır yüklü tırda yapılan aramada 283 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye'de polis tarafından uygulama noktasında durdurulan mısır yüklü tırda yapılan aramada 283 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptıkları yol kontrolleri sırasında, Irak'tan geldiği tespit edilen, T.Ş. isimli şahsın idaresindeki mısır yüklü tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda 283 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Piyasa değeri 5 milyon lira olduğu değerlendirilen telefonlara el konulurken, tırda bulunan T.Ş. ve Y.Ş. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

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