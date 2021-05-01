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Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Batman Petrol Spor: 1

Misli.

com 3. Lig 3. Grup'ta sezonun son maçında Osmaniyespor FK, evinde Batman Petrol Spor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Erdem Mertoğlu, Erdem Tanış, Eray Pınar


Osmaniyespor FK: Özer Enes Soylu, Tolga Şahin (Mücahit Korkmaz dk. 86 ?), Mertcan Dursun (Ali Mevran Ablak dk. 60), Bora Yılmaz (Atakan Mert Özdemir dk. 86 ?), Atakan Ekiz, Sırat Yeşilördek, Muzaffer Gebeci (Talha Hançer dk. 75), Tolgahan Kumbasar, Bekir Can Kara, Buğrahan Baran (Ufuk Aykut Barlık dk. 60), Onur Kızıltaş


Batman Petrol Spor A.Ş.: İbrahim Akıncı (Hüseyin Elma dk. 87 ?), İbrahim Yakup İnal, Erdi Bakırcı, Hüseyin Çıray, Burak Özsoy (Berkant Şahin Gök dk. 56), Emre Aydın (Aydın Aslan dk. 75), Hakan Esa, Umut Çakar, Emre Kars, Özgen Erdem, Umut Aslan (Rıfat Can Aslan dk. 56)


Goller: Tolga Şahin (dk. 42), Ali Mevran Ablak (dk. 74) Bekir Can Kara (dk. 90+4 pen.) (Osmaniyespor FK), Özgen Erdem (dk. 67) (Batman Petrol Spor)


Sarı Kartlar: Burak Özsoy, Emre Kars, Aydın Aslan (Batman Petrol Spor)

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