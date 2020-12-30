Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Karşıyaka: 1

com 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK, konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK, 14 puanla 13. sıradaki yerini korurken, 29 puanda kalan Karşıyaka ise 4. sıraya geriledi.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Şeref Taştan, Emin Barlas, Mustafa Burak Kuş

Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Gencay Erten (Hamit Bayraktar dk. 88?), Mustafa Öztürk (Atakan Ekiz dk. 90 ?), Kerim Bölük, Erkan Çam, Sırat Yeşilördek (Samet Efe Balçık dk. 90 ?), Fatih Taşdelen (Sidar Ceylan dk. 90 ?), Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Bekir Can Kara, Onur Kızıltaş

Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Battal Demirbilek (Mustafa Çalışkan dk. 61), Özkan Duman, Batuhan Kara (Oğuz Erk dk. 78), Abdullah Cihan Ethemoğlu, Caner Cengiz, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman (Kerem Dönertaş dk. 78)

Goller: Onur Kızıltaş (dk. 38), Yavuz Koç (dk. 57), Atakan Ekiz (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Hakan Kuş (dk. 31) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Gencay Erten, Kerim Bölük, Mustafa Öztürk (Osmaniyespor FK), Mustafa Aşan, Cenk Özbey (Karşıyaka)