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Misli.com 3.Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Yalovaspor: 1

Misli.

com 3.Lig 3. Grupta erteleme maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Yalovaspor'a 1-0 yenildi.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Hidayet Zeybek, Serdar Soydan


Osmaniyespor FK: Mesut Balkan, Ali Emre Erhal (Gencay Erten dk.46), Halil İbrahim Cenik, Tolga Şahin (Sırat Yeşilördek dk.66), Kerim Bölük, Erkan Çam (Sidar Ceylan dk. 76), Yavuz Koç, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hakkı İsmet Şimşek (Fatih Taşdelen dk. 76), Bekir Can Kara (Atakan Ekiz dk.82 ?), Onur Kızıltaş


Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Fatih Hüseyin Salım, Salih Kaan Kaplan, Yunus Emre Aydemir, Cemal Doğu (Suat Avcı dk.81 ?), Oğuzhan Bozkurt (Burak Turan dk. 68), Alperen Topçular (Erhan Bal dk. 81 ?), Mehmet Murat Gülbaba, Batuhan Eren, Onurcan Küçük, Yakup Kayış


Gol: Salih Kaan Kaplan (dk.27) (Yalovaspor)


Sarı kartlar: Ali Emre Erhal, Hakkı İsmet Şimşek, Tolga Şahin, Gencay Erten, Kerim Bölük (Osmaniyespor FK), Batuhan Eren, Alperen Topçular, Ahmet Pekgöz (Yalovaspor)

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