Motorunda uyuşturucu taşıyan kişi polis denetiminde yakalandı

Osmaniye'de bir kişi motosikletinin koltuğunun altına gizlediği bir kilo 100 gram esrar maddesi ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Osmaniye Asri mezarlığı civarında yapılan uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan İ.G. isimli şahsın kullandığı motosiklet arandı. Motosikletin koltuğunun altında gizlenmiş bir kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.