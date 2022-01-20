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Motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde çalınan bir motosikletle ilgili çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı adreste güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler motosikleti çalan şahsın M.Ç. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen M.Ç. fiziki takibin ardından yapılan baskınla JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ç. adliyeye sevk edilirken bulunan motosiklette sahibine teslim edildi.

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