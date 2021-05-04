Motosiklet hırsızı yakalandı

Osmaniye'de park halindeki motosikleti çalan hırsızlık şüphelisi şahıs kamera kayıtları incelenerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8010 Sokak üzerinde bulunan evine motosikletini park eden şahıs motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Motosikletinin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Motosikleti çalan şahsın D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şahsın gittiği istikametteki kamera görüntülerini de inceledi. Yapılan saha çalışmaları ve fiziki takip sonucunda hırsızlık şüphelisi D.A. aynı gün motosikletle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.