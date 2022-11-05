İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli polisten kaçamadı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezinde çalınan 2 adet motosikletin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikletleri çalan şahsın M.K. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şahıs yapılan baskınla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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