Motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan şüpheliler yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde panelvan araçla motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan hırsızlık şüphelisi 3 şahıstan 2'si yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi Şehit Ali Mülazım Sokak üzerinde motosiklet ve elektrikli bisikleti panelvan araca yükleyen 3 şüpheli şahıs çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Şüpheliler araçla sokak üzerinden hızla uzaklaşırken vatandaşlarda durumu polise bildirdi. Yapılan fiziki takip sonucu araç Çamiçi Mezarlığı civarında polis ekiplerince durduruldu. Olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 şahıstan B.K. ile Ö.G. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında B.K. isimli şüphelinin üzerinden 19 adet nepitin hap çıkarken olay yerinden kaçan T.K.'yı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede panelvan araç içerisinde çalıntı olduğu iddia edilen motosiklet ve elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken ele geçirilen motosiklet ve elektrikli bisiklet sahiplerine teslim edildi.