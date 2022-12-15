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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza Üzümlü Mahallesi Çevre Yolunda meydana geldi. Ali Yıldırım'ın kullandığı motosiklet seyir halindeyken yaya Süleyman Çimen'e (44) çarptı. Çarpma sonucu yaya ile sürücü yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Süleyman Çimen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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