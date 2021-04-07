Motosikletli hırsız zanlısı kovalamacayla yakalandı

Osmaniye'de gece devriyesi görevindeki polislerin ‘dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı. İnşaat demiri çaldığı anlaşılan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Fakıuşağı Mahallesi Dereobası Caddesinde gece devriyesi görevinde bulunduğu sırada hareketlerinden şüphelenilen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Y.M.Ö. isimli şahsın motosikletinde bulunan çuvalları inceleyen ekipler inşaat demiri buldu. Demirleri çaldığı anlaşılan şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Hakkında adli tahkikat başlatılan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edileceği öğrenildi.