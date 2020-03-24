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Muhtar mahallesindeki yaşlılar için gece-gündüz çalışıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Suna, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallesinde bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz çalışıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mehmet Suna, korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallesinde bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz çalışıyor.


Muhtar Mehmet Suna, kimsesi olmayanlar başta olmak üzere, mahallesinde bulunan tüm yaşlıların ihtiyaçlarını gece- gündüz demeden karşılamaya çalıştığını belirterek, "Ev ev gezerek herkese telefon numaramı verdi. Ve beni hiç çekinmeden 24 saat her türlü ihtiyacınız için arayabilirsiniz dedim. Kimisi yalnız, kimisinin çocukları uzaklarda, kimisinin bu dünyada kimsesi kalmamış, kimisi görme, duyma, yürüme zorluğu çekiyor. Bu zamanda bize düşen görev budur. Muhtar olmasam da bunu yapardım. Çünkü, onların bizlerin üzerindeki hakkı ödenmez. Onların ekmeklerini, sebzelerini, makarnalarını alıp kendilerine teslim ediyorum Yeri geliyor faturalarını ödeyip, evrak işlerini yürütüyorum. Bundan da kesinlikle sıkılmıyor üstelik zevkle yapıyorum. Yeter ki onlar evde kalsın, hastalıktan korunsunlar” dedi.

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