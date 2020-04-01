İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Köseli köyü muhtarı, otomobilinin üzerine bağladığı hoparlör ile köyü sık sık gezerek korona virüs tedbirlerini anlattı.


Korona virüs kapsamında alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Yetkililer sık sık evde kal çağrısı yaparken Sumbas ilçesine bağlı Köseli Köyü muhtarı Atilla Küçükduran otomobilinin üzerine hoparlör bağlayıp köyü sokak sokak gezerek alınan tedbirleri köylüye duyurdu. Köylülere, “evde kal” çağrısı yapan muhtar Küçükduran, korona virüs tehlikesinde de anonslarında bahsetti.


Köseli köyünün çoğunluğunun tedbirlere uyduğunu belirten muhtar Atilla Küçükduran yaptığı anonsta köylülere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.