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Nagihan Karadere'nin acı günü: Ablası kalp krizi sonucu vefat etti

Milli atlet Nagihan Karadere’nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

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