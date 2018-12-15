OGC Olağan Genel Kurulu yapıldı

Mevcut başkan İsrafil Avcı, tek liste ile başkanlığa tekrar getirildi.

OGC dernek binası Gökhan Erkmen Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda çoğunluğun sağlanmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı'na Valilik Basın Müdürü Osman Turunç, Başkan Yardımcılığı'na Gurbet Arslanlı, Katip Üyeliğe ise Büşra Nur Aslan getirildi.

Divanın oluşturulmasının ardından genel kurula gündem maddeleri ile devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çalışma ve Hesap raporları okunarak oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi. Divan Başkanı Turunç seçim için listesi olan var mı diye sordu ve mevcut başkan İsrafil Avcı'nın sunduğu listenin dışında başka liste çıkmadı. Tek liste ile gidilen seçim açık oylamada oybirliği ile kabul edildi ve başkanlığa yeniden İsrafil Avcı getirildi.

İsrafil Avcı başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu: İbrahim Emül, Mustafa Bardak, Murat Boz, Muhammed Kırlar, Mehmet Çakmak ve Ali Celal Kaymak.

Dilek ve temennilerin alınmasının ardından Olağan Genel Kurul sona erdi.

OGC Başkanlığı'na yeniden seçilen İsrafil Avcı yaptığı teşekkür konuşmasında “Öncelikle genel kurulumuza katılarak bizlere destek verdiğiniz için tüm üyelerimize şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız 3 yıllık dönemde gerek üyelerimiz için gerekse cemiyetimizin kurumsallaşması adına birçok çalışmalar yaptık ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Tabiki bu çalışmalar ve başarı siz değerli üyelerimizin destek ve katkıları ile oldu. Ben bundan sonraki dönemimizde de bu destek ve katkılarınızın artarak devam edeceğine inanıyor ve genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.