OGC'nin 2. Basın Ödülleri Galası 23 Şubat'ta

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) geçen yıl ilkini düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Basın Ödülleri Galası'nın bu yıl ikincisi 23 Şubat'ta yapılacak.

OGC Başkanı İsrafil Avcı, Alp Söve Düğün Salonu'nda düzenleyecekleri galaya birçok tv ve gazeteden basın mensubu katılacacağını belirterek, "İnşallah geçen sene olduğu gibi bu sene de Osmaniyemizi ülkemize en iyi şekilde tanıtmış olacağız” dedi.

2018 Yılı Basın Ödülleri alacak tv ve gazete basın mensupları şunlar:

Yaygın Basın ve Medya Katılımcıları; Ceren Bektaş (Habertürk TV Ana Haber Sunucusu), Müge Anlı (Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Yapımcısı), İsmail Kapan (Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Yavuz Donat (Sabah Gazetesi Köşe Yazarı), Özkan Tamirak (Akşam Gazetesi Haber Müdürü), Erdoğan Arıkan ve Ömer Üründül (TRT Spor Programı Yapımcıları), Neşet Gündoğdu (Milat Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü), Serdar Arseven (Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü), Ahmet Gemici (Star Gazetesi Yayın Koordinatörü), Ömer Ekinci (Star Gazetesi Yazarı), Serpin Alparslan (Yeni Birlik Gazetesi Ekonomi Yazarı), Nazlı Çelik (Star TV Ana Haber Genel Yayın Koordinatörü), Celal Kodamanoğlu (Bulmaca Editörü), Zafer Kiraz (Gazeteci-Yazar), Esra Erol (ATV Program Yapımcısı), İsmail Küçükkaya (FOX TV Sabah Haberleri Sunucusu), Canan Reçber (TRT Haber Spikeri), Kemal Firik (AA Adana Bölge Müdürü), Bekir Karakoca (DHA Adana Bölge Müdürü), Adnan Kulak (İHA Adana Bölge Müdürü), Melih Torunlar (Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü), Ersin Ramoğlu (Sabah Gazetesi Çukurova Koordinatörü), Sebahattin Kahraman (TRT Çukurova Bölge Müdürü), İbrahim Erikan (AA Adana Muhabiri), Ece Üner (Show TV Ana Haber Spikeri), Yağmur Gönültaş (Esra Erol Asistanı), Ceren İncesu

(Müge Anlı Asistanı), Gülçin Üstün Can (TRT Ekonomi Programcısı).

OGC Başkanı İsrafil Avcı, 2018 Yılı Basın Ödülleri Gala programına ayrıca Mehmet Kürtül (Yargıtay 1. Başkan Vekili), Mahmut Vural (Danıştay Başkan Yardımcısı), Prof.Dr. Mustafa Gerek (Tabip Tuğgeneral- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Beyami Özdemir (Sayıştay Üyesi), Ali Maskan (TİKA Başkan Yardımcısı), Ahmet Eroğlu (Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı) ve Mustafa Şahin'in (TES-İş Sendikası Genel Başkanı) konuk olarak katılacaklarını bildirdi.