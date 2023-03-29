Öğrenciler dersteyken fırtına okulun çatısını uçurdu: 3 araç zarar gördü

Osmaniye'de fırtına nedeniyle öğrenciler dersteyken okulun çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Osmaniye'de de etkili oldu. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde bulunan Cevdetiye İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Uçan çatının okulun ön kısmına düşmesiyle 3 araç zarar gördü.

Öğrencilerin derste olması nedeniyle talihsiz bir olayın yaşanmadığı öğrenildi.