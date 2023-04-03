Osmaniye'de öğrenciler, otobüs seyahatlerinde karşılaşılan problemlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sergiledi.

Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen Deneyap Atölyeleri Tasarım ve Üretim Atölyesi Proje Şenliği'ne katılan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi. Osmaniye Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 100 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin eğitim gördüğü 12 hafta süren eğitim sonunda öğrenciler projelerini sergiledi. Otobüs seyahatlerinde karşılaşılan problemlere yönelik geliştirdikleri çözümleri sergileyen öğrenciler, Vali Yılmaz ve protokol mensuplarına projeleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin projeleri inceleyerek bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde Deneyap çalışması yapan öğrencilerimiz, rahat ve güzel bir yolculuğun nasıl yapılabileceği hususunda çok güzel çalışmalar yapmışlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Muhteşem teknolojik çalışmalar, projeler ve çok çeşitli, uygulanabilir ve gereklilik duyulabilecek çalışmalar. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edelim inşallah. Öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın gelecekte neler yapabileceklerini gördüm. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Şenliğe Vali Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.