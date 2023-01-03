Öğrenciler, yavru köpeklerin kalp atışlarını dinledi

Okullarda öğrencilere, barınağa getirilen sokak hayvanları için hangi iş ve işlemlerin yapıldığı, besleme çalışmaları, aşılama, paraziter uygulamaları ve kedi evi uygulaması hakkında bilgiler verdi. Yapılan sunumların ardından öğrenciler, stetoskop ile yavru sokak köpeklerinin kalp atışlarını dinledi.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce, hayata geçirilen “Küçük Veteriner Hekim” projesinde ilk olarak Saimbey Ortaokulu ziyaret edildi. Konferans salonundaki programda, öğrencilere, “Küçük Veteriner Hekimler” projesi hakkında bilgiler verildi. Köpek ve kedilerin, insanlarla aynı sokakları paylaşan dilsiz ve kimsesiz canlar olduğu belirtilen sunumda, sokak hayvanlarının her zaman insanların sevgisine ve yardımına muhtaç olduğunun vurgusu yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinde, veteriner hekim, veteriner teknikerleri ve temizlik görevlileri olmak üzere 18 kişilik ekipler 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verildiği, hayvan barınağında engelli hayvanların annelerinin, yavruların ve yasaklı ırkların kalıcı olarak bulunmakta olduğu aktarıldı.

Sunumlarda, ayrıca Osmaniye Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına yönelik yapılan besleme faaliyetlerinden bahsedildi. Öğrencilerden, evde ki yemek artıkları ve bir kap suyun sokaktaki canlar için kapıların önlerine bırakmaları istendi. Sokaktaki hiçbir hayvanın yaralı ve hasta kalmaması için, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Veteriner Hekimler Odası arasında “Nöbetçi veteriner hekim” projesinin başlatıldığı ve 1 Mart 2022 tarihinde imzalanan protokole uygulanmaya başlandığı aktarıldı. Öğrencilerden, yolda veya arazide görülen yaralı ve bitkin sokak hayvanları için 153 veya 440 00 80 nolu numaraya bilgi vermeleri, ihbar doğrultusunda yaralı hayvanın belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınıp tedavisinin yaptırılacağı anlatıldı.

Sunumların ardından, öğrenciler stetoskop ile hayvan barınağından getirilen yavru köpeklerin kalp atışlarını dinlediler. Sokak hayvanları konusunda Belediye Veteriner İşleri Personellerine yardım edeceklerine söz veren çocuklar, hayvan gönüllüsü ilan edilip, kokart takıldı. Ayrıca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen, “Hayvan Sevgisi” temalı ödüllü resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimlerinden oluşan, yeni yıl takvimlerinden hediye edildi.