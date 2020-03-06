Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Haruniye Ortaokulu ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Misafirlerin karanfillerle karşılandığı program, Atatürk ve Demokrasi Meydanında gerçekleşti. "Kadına Şiddet" konulu oyundan sonra sahneye çıkan öğrenciler "Ben Kimim" bölümünde, dünyada sembol olmuş kadın isimlerden Hindistanlı İndira Gandhi, Meksikalı Frida Kahlo, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in dedesi olan Süleyman Şah'ın eşi Hayme Ana ve Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın hayatlarını kendi ağızlarından seslendirdiler. Daha sonra okulun müzik öğretmeni eşliğinde türkülerin seslendirildiği etkinlik sona erdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz, ilçe milli eğitim şube müdürleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.