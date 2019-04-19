Öğrencilerden kuşlara rengarenk yuva

Osmaniye'de 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Görsel Sanatlar Atölyesi bünyesinde oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesinde öğrenciler tarafından “kuş evleri” yapılıyor.

Merhamet ve sevginin örneği, Osmanlı'nın nezaket, zarafet ve iyilik temelleri üzerine kurduğu yaşam felsefesini mimari olarak anlattığı en güzel eserleri arasında yer alan ve günümüze kadar ulaşan "kuş evleri'nin yeniden hayat bulması ümidiyle başlatılan proje kapsamında öğrenciler, “Yuvasız kuş kalmasın” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Canan Polat, öğrencilerin doğa içinde kuş evlerinin farklı renkleri ile farkındalık oluşturmak amacıyla şuana kadar 170 adet kuş yuvası yaptıklarını, bir ay içerisinde 300 adet kuş yuvasını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Okul Müdürü Kadir Dündar ise öğrencilerin yaptığı kuş evlerini, Osmaniye Belediyesine ait park ve bahçeler ile okul bahçelerindeki ağaçlara asacaklarını belirtti