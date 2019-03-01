Öğrencilere "Afet Bilinci" eğitimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında afet eğitimi konusuna bütünsel bir bakış açısı sağlayabilmek amacıyla imzalanan "Bilgi Paylaşımı Protokolü" ile "Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında öğrencilere afet bilinci aşılanıyor.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri dolayısıyla Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim kurumlarında "Afet Bilinci" eğitimlerine Osmaniye'ye bağlı Toprakkale ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ile başlanıldı.

Eğitimde öğrencilere Osmaniye'de ve ülkede meydana gelen afet türleri, afet öncesi, sırası ve sonrası alınması gereken tedbirler, depremin tanımı ve oluşumu, deprem riski açısından ülkemiz ve ilimiz, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, gerçekleştirilen eğitime öğrencilerin gösterdiği ilgi dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek, “Afete Hazır Okul projesi kapsamında Osmaniye'de ve ülkemizde meydana gelen afet türleri hakkında uygulamalı bilgiler verildikten sonra, yapılan deprem ve yangın tatbikatı ile öğrencilerimizin olası bir deprem ve yangında doğru davranış şekillerinin zihinlerinde yer edinmesine çalıştık. Misafirperverlik ve ilgilerinden dolayı Atatürk İlkokulu idareci, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.