Okul bahçesinde zeytin hasadı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bulunan Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesine 10 yıl önce öğrenciler tarafından dikilen zeytinler hasat edildi.

Sumbas'ta öğrenciler hem zeytin topladı hem de sağlık deposunun yararlarını öğrendi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin öğretmenleriyle katıldığı hasat etkinliği İlçe Kaymakamı İdil Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Doğan, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Özkale, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Sert ile okul müdürü Osman Avcıoğlu da katılarak öğrencilerle birlikte zeytin topladı. Her bir zeytin ağacının ekonomik değeri olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden okul müdürü Avcıoğlu, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz 2023 Vizyonu kapsamında yaparak ve yaşayarak uygulama bahçemizde zeytin toplama şenliği düzenledik. Zeytin ağacına sahip bir okul, dünyanın en şanslı okuludur. Onu koruyan ve nimetinden faydalanan bir okul ise dünyanın en iyi okuludur. Bugün burada hem dünyanın en şanslı hem de en iyi öğrencileriyle birlikteyiz. Onlar sahip oldukları zeytin ağaçlarına sahip çıkıyor, koruyor ve üretime katkıda bulunuyor” dedi.

Okul bahçesinde 400 fidan olduğunu ve yaklaşık 400 - 450 litre zeytinyağı almayı hedeflediklerini söyleyen Avcıoğlu, "Zeytinlerimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde bakımlarını düzenli yapıyoruz. Suni gübre ve tarım ilacı kullanmadan yüzde 100 doğal organik olarak yağını çıkartıp pansiyonumuzda kalan öğrencilere yemeklerde ve sabah kahvaltılarında tüketmelerini sağlayacağız” diye konuştu.

Öğrencilerden Sema İnce, zeytin ağaçlarından toplandıkları zeytinin okul mutfağında değerlendirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Sumbas Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Sumbas Gazi İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı hasat şenliğinde doğaya dönüş yaşanırken, 220 öğrenci aynı anda zeytin topladı.