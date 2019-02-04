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Okul taşıdı seyir halindeyken alev aldı

Osmaniye de bir okul taşıtı hareket halindeyken alev alev yandı.


Olay, saat 19.30 sıralarında, Musa Şahin Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto sanayide aracının bakımını yaptıran Nihayet Öztürk, benzin almak için petrole giderken sanayii kavşağında aracın arka kısmından yandığını gördü ve aracı sağa çekti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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