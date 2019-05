Okulda "İngilizce Şenliği"

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kadirli 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nda İngilizce Şenliği yapıldı.

Okul müdürü Muzaffer Loğoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Temel eğitime bağlı ortaokullarda yabancı dil ders saati sayısı haftada dörttür. Okulumuzda ise yabancı dil ders saati sayısı haftada 9 saattir. Bu sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün imam hatip ortaokullarına tahsis ettiği bir durumdur. Öğretmenlerimiz etkili ve özverili çalışmaları ile bu etkinliği yapmamıza vesile oldular” dedi.

Açış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından İngilizce hazırlanan ‘Mustafa Kemal'i Düşünüyorum' adlı şiir videosu gösterildi. Bilim adamı Aziz Sancar'ın yaşam öyküsü bir öğrenci tarafından İngilizce olarak sunuldu.

Öğrencilerin sergilediği kısa skeçlerin yer aldığı video ve 7. sınıf öğrencileri tarafından sergilenen ‘Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' ile 5. sınıf öğrencileri tarafından sergilenen ‘Paran Çoksa Çantada Al Bana Bir Pırlanta' adlı oyunların İngilizce olarak oynanmasının ardından 6. sınıf öğrencileri ‘Meslekler' isimli gösterilerini sundular. Esma Bindal isimli öğrencinin seslendirdiği ‘Past of You' isimli şarkı ile devam eden program ‘Psikiyatristin Muayene Odası' ve ‘Hababam Sınıfı' adlı İngilizce oyunlar ile sürdü. Program öğrencilerin seslendirdiği ‘Urfalıyam Ezelden Gönlüm Geçmez Güzelden' türküsü ve ‘Thank You Teacher' adlı şarkı ile devam etti.

Program sonunda Suriyeli öğrenci Nur Asi Eşşeyh, duygu ve düşüncelerini İngilizce ve Türkçe olarak ifade etti. Türkiye'ye geldikten sonra yeniden hayal kurmaya başladığını ve yeni arkadaşları olduğunu söyleyen Nur Asi Eşşeyh, “Bize iyi davrandığınız için, bize yardım ettiğiniz için teşekkürler Türkiye” dedi.

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, kamu kurum ve kuruluşları ilçe müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.