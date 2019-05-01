Okuldan hırsızlık kamerada

Osmaniye'de iki okul ve bir kantinden hırsızlık yaptığı kamera görüntülerinden tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, Saimbey Ortaokulu ile Şehit Yasemin Tekin İlköğretim Okulu ve bir kantinden iki dizüstü bilgisayar, e-imza belleği, flaş bellek, internet ve görüntü çoklayıcı aparat ve 600 TL para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisler şüphelinin kimliğinin M.F.K. (23) olduğunu belirledi. Şüpheli, evinde yapılan aramada hırsızlık yaparken kullandığı atkı, bere ve çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi.

Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin, çaldığı bazı malzemeleri sattığı U.S'yi de (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.F.K. tutuklandı, U.S ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.