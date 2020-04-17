Okulun sınıfında Ebabil kuşu bulundu

Osmaniye'nin Düziçi Fen Lisesi sınıflarının birisinde bitkin ve yorgun halde bir Ebabil kuşu bulundu.

Düziçi Fen Lisesi personellerinden Harun Çakıcı, okulun sınıflarında çalışma yaparken yerde uçamayan bir kuş buldu. Açık pencerelerden birisinden sınıfa girdiği tahmin edilen bitkin ve yorgun haldeki Ebabil kuşuna yem ve su veren Çakıcı, “Biz ilk etapta bunun Ebabil kuşu olup olmadığından tam emin olamadık. Onun için idareci öğretmenlerimize sorduk ve internetten yaptığımız araştırmalar sonunda Ebabil kuşu olduğundan emin olduk. Sonra balkona çıktım ve kuşu yere bıraktım. Bu sırada aç diye ekmek ve bisküvi kırıntısı verdim. Ancak Ebabil kuşları etçil bir kuşmuş bu verdiklerimi yemedi. Fakat ara sıra gagasına su damlattım o da suyu hep içti. Yaklaşık bir saat balkonda benimle kaldı ve hep su içti. Hiç uçmaya ve gitmeye çalışmadı. Sonra etraftan kuş sesleri gelmeye başlayınca ben de başını havaya kaldırıp baktığımda gökyüzünde bir grup Ebabil kuşu gördüm. Kuşlar sanki bir şeyler söylüyor gibiydi. Bir saattir yanımda duran ve hiç gitmeyi düşünmeyen kuş, arkadaşlarının sesini duyunca hareketlendi, heyecanlandı. Sonra da uçarak onların yanına gitti. Daha sonra hepsi birden gözden kayboldu gitti” şeklinde konuştu