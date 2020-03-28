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Okulunu özleyen küçük kız gözyaşlarına boğuldu

Osmaniye merkeze bağlı Hemite köyünde yaşayan 5 yaşındaki Mekselina Köksal isimli ana sınıfı öğrencisi küçük kızın “Okulumu özledim, arkadaşlarımı çok özledim” diye ağlaması sosyal medyada beğeni topladı.


Korona Virüs tedbirleri kapsamında okullar tatil edilirken öğrencilerin uzaktan eğitimi sürüyor. Osmaniye'nin Hemite köyünde, arkadaşlarını ve okulunu çok özleyen Gökçedam köyü ana sınıfı öğrencisi Mekselina Köksal, bu özlemini ağlayarak dile getirdi. O anları cep telefonu ile kaydeden annesine seslenen küçük kız, "Babam ve seni hep görüyorum anne, ben okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Okul kapanmadı değil mi?” diye ağlamasıyla ilgili görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

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