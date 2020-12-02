Organizatör Yunus Emre Bal; “Alim Aykut'un altyapısı sağlam, geleceği parlak”

Yetenek avcısı organizatör Yunus Emre Bal, Almanya'da altyapı eğitimini alan ve Darıca Gençlerbiliği'nden bu sene Bayrampaşaspor'a transfer olan 21 yaşındaki Alim Aykut Esgi'nin altyapısının sağlam ve geleceği parlak bir futbolcu olduğunu söyledi.

Almanya'nın futbolda altyapısının büyük bir disiplin ve çalışma prensibi üzerine kurulduğunu belirten Emre Bal, oyuncuların sadece günlük antrenman programlarıyla değil, antrenman öncesinde ve sonrasında ek çalışmalarla kendilerini sürekli geliştirdiklerini söyledi. Bal, bu sene başında Bayrampaşaspor'a transfer olan yetenekli orta saha oyuncusu Alim Aykut Esgi'nin, Almanya'da futbol altyapı eğitimi almasının mental anlamda ciddi avantajlarına sahip olduğunu vurguladı.

Her futbolcunun kendi kariyerini düşünerek çalışmasını ve ona göre atılımlar yapmasını ifade eden yetenekli futbolcu Alim Aykut Esgi de, ‘'Almanya'da aldığım fiziksel eğitim dışında, gençlere özel vizyon odaklı eğitimlerle her zaman geleceğimiz için bir hedef belirlemeye çalışıyoruz. Hayallerimiz için neler yapılması gerektiğini biliyoruz. Ben de bir gün hayalim olan kulüplerde yer almak için elimden geldiğinde çalışmaya devam ediyorum” diye konuştu.

21 yasındaki başarılı forvet oyuncusu, bu sene 3. Lig ekiplerinden Bayrampaşaspor'a transfer oldu. Bugüne dek gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Alim Aykut Esgi, bir çok takımın izleme listesine girmeyi başardı.