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Orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında dumanlar gökyüzünü kapladı.



Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında meydana gelen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.


Öte yandan alevler nedeniyle çıkan yoğun duman tabakası gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı.

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