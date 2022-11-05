Ormanda kaçak kesim yapan 12 kişiye 24 bin lira ceza kesildi

Osmaniye'de ormanlık alandan yaklaşık 25 ton kaçak orman emvali kestiği belirlenen 12 şahsa, jandarma ekiplerince 24 bin 726 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik ve Asayiş Timleri tarafından merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi ve Aslantaş Kastabala yolunda seyir trafik kontrolü yapıldı. Denetimlerde, kaçak kesim yapan şahıslar araçları ile birlikte yakalandı. Araçlarda yapılan kontrollerde 25 ton kaçak orman emvali ele geçirildi. Yakalanan 12 şahsa, orman emvali kaçakçılığı suçundan toplam 24 bin 726 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi.

Araç sürücüleri adli işlem yapılmak üzere Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.