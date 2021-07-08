Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne giden ve ormanlık alanda kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz, jandarma ve AFAD ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte ilçeye bağlı Karakütük köyünden Yoğunoluk köyüne giden Mustafa Tokgöz dün öğle saatlerinde ormana gittikten sonra geri dönmedi. Zihinsel engelli olan ve konuşamayan Mustafa Tokgöz'ün dönmediğini fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma ekipleri Osmaniye AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri ve Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde olan arama kurtarma köpeği geldi. Gece geç saatlere kadar vatandaşı arama çalışmaları devam etti ancak Mustafa Tokgöz'ün izine rastlanmadı. Gece karanlığında ormanlık alanın tehlikeli olmasından dolayı arama çalışmalarına ara verildi. Sabah saatlerinde tekrar başlayan arama kurtarma çalışmaları neticesinde kayıp Mustafa Tokgöz, kaybolduğu yerin yakınlarında Koçlu köyünde ormanlık alanda bulundu. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Mustafa Tokgöz ailesine teslim edildi.