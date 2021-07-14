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Ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonla bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Kadirli ilçesi Koçlu köyünde yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında ormanlık alanda bin 575 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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