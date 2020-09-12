İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye Bahçe'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi, Boyuncaklı ve Böğürtlenli arasında kalan ormanlık alanda orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bahçe Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler intikal ederek yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası ormanlık alanda çıkan yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.