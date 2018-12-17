Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı sona erdi

Kitap Fuarı sona erdi.

Açıldığı günden itibaren 7'den 77'e her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarında 80 standa, 180 yayın evi ve 150 yazar katıldı. Fuar boyunca okuyucuları ile buluşan birbirinden değerli yazarlar okuyucularına kitaplarını imzalarken, fuar boyunca 27 farklı söyleşi ile bilgi ve birikimlerini kitapseverlerle paylaştılar.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarımıza muhterem Osmaniyeli hemşehrilerimizin ve çevre illerden katılan vatandaşlarımızın ilgisi takdire şayandı. Her yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kitap fuarına özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin katılımlarını görmek Osmaniyemizin ve ülkemizin geleceği için çok önem arz etmektedir. Kitap fuarının açıldığı günden son gününe kadar önemsediğiniz ve her gün daha fazla ilgi gösterdiğiniz için siz değerli Osmaniyeli hemşehrilerime ve katkı sağlayan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı, en az 10 ulusal kanalın ana haber bültenlerinde yayınlanarak Osmaniye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağladı.

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Facebook ve Instagram hesaplarından Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı sayfasını takip edenlerin içerisinden çekiliş yapılarak 8 kişiye 10 eserden oluşan kitap seti ve toplamda 80 kitap hediye edildi.

Ayrıca Osmaniye Belediyesi tarafından kitap fuarından 4 kitap alana bir büzgülü sırt çantası hediye edildi.