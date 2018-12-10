Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nı 3 günde 30 bin kitapsever ziyaret etti

Kitap Fuarı'nı 3 günde yaklaşık 30 bin kitapsever ziyaret etti.

Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı, 2 bin 400 metrekare alanda açıldığı 7 Aralık'tan bugüne 30 bine yakın kitapseveri ağırladı. 7'den 77'ye her yaş grubuna hitap eden kitap fuarında 180 yayın evi, kurulan 8 stantta Osmaniyeli kitapseverler ile buluşuyor. Belediye tarafından ücretsiz ulaşımı sağlanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ise ziyaret ettikleri fuarda kitapları inceleyerek, biriktirdikleri harçlıklarıyla kitap satın alıyor.

16 Aralık Pazar gününe kadar açık kalacak olan Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı'nı 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarın ilk üç gününde 6 yazar söyleşi programları ile kitapseverler ile tecrübelerini paylaştı. Söyleşi programlarının yanı sıra birçok yazar imza günlerinde okurlarıyla buluştu.

Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarında stant açan yayınevleri vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Türkiye'de birçok ilde fuara katıldıklarını aktaran yayınevleri, Osmaniyelilerin fuara ilgisinin, bilinçli ve seçerek okuyan, okumayı seven bir şehir olduğunun kanıtı olduğunu kaydetti.

Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarını ziyaret eden vatandaşlar herkesin rahatlıkla aradığı kitabı bulabildiği bir etkinlik ve 'Osmaniye'de kitap okunmuyor' algısının yıkıldığı bir organizasyon olduğunu belirterek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, sosyal belediyecilik anlayışının bir örnek olarak fuarın organize edildiğini belirterek, “Yetişen yeni neslimizin kendi değer ve ülkemizin değerlerini bilmesi, anlaması ve gelecek nesillere bu değerlerle hizmet verebilmesi açısından gelecekte ülkeyi yönetecek olan bu gençlerimizi kendi dilimize sahip çıkarak bu ülkenin dilini ve değerlerini koruyan bir nesil olarak yetişmesi noktasında bu fuarı düzenliyoruz. Görüldüğü gibi çok sayıda öğrencilerimiz, gençlerimiz ve her yaş grubundan hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kıymetli vatandaşlarımızın fuara olan İlgi ve alakasına bakıldığı zaman Osmaniyemizin okumayı sevdiğini ve okuduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.