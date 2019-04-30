Osmaniye Belediyesi 5. Off Road Şenlikleri 5 Mayıs'ta

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road Kulübünün birlikte düzenlediği 5'inci Off Road Şenlikleri 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Türkiye'nin farklı kentlerinden özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracının katılacağı Osmaniye Belediyesi 5. Off-Road Şenliği kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Akdeniz Off-Road Kupası ikinci ayak yarışları da gerçekleştirilecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirleri ağırlayacaklarını belirterek, “Heyecan dolu şenlikte tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. 5 Mayıs Pazar günü Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı civarında gerçekleşecek olan Off-Road şenliklerinde nefeslerimizi tutacağımız adrenalinin en üst düzeyde olduğu yarışlarımızı hep birlikte izlemek için siz değerli tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.