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Osmaniye Belediyesi 5. Off Road Şenlikleri 5 Mayıs'ta

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road Kulübünün birlikte düzenlediği 5’inci Off Road Şenlikleri 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off Road Kulübünün birlikte düzenlediği 5'inci Off Road Şenlikleri 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.


Türkiye'nin farklı kentlerinden özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracının katılacağı Osmaniye Belediyesi 5. Off-Road Şenliği kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Akdeniz Off-Road Kupası ikinci ayak yarışları da gerçekleştirilecek.


Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirleri ağırlayacaklarını belirterek, “Heyecan dolu şenlikte tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. 5 Mayıs Pazar günü Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı civarında gerçekleşecek olan Off-Road şenliklerinde nefeslerimizi tutacağımız adrenalinin en üst düzeyde olduğu yarışlarımızı hep birlikte izlemek için siz değerli tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.

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