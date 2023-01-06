Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Zafer koşusu yapıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 7 Ocak Zafer koşusu yapıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından organize edilen ve Osmaniye Atletizm İl Temsilciliği'nin katkılarıyla düzenlenen koşu, Kazım Karabekir Caddesi Yeşil Camii civarından Belediye Başkanı Kadir Kara'nın başlama düdüğü ile start aldı. 11 kategoride 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7 Ocak Zafer Koşusunda yarışmacılar kendi kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Osmaniye Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan bitiş çizgisini dereceyle geçmek isteyen sporcular yaklaşık 3 bin metrelik kulvarda ter döktü.

Yarışmaya katılan tüm sporculara “Gönlümde hepiniz birincisiniz” diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz kurtuluş koşusuna katılımız için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Centilmence bir koşu oldu. Tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyor, değerli hocalarımıza ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

7 Ocak Kurtuluş Koşusunda dereceye giren sporcular için Belediye Hizmet Binası Nikâh Salonu'nda ödül töreni düzenlendi. Yarışmada kendi kategorilerinde dereye giren sporculara ödülleri Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından verildi.

Ödül törenine, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yanı sıra, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zekeriya Korkmaz ve Atletizm Osmaniye İl Temsilcisi İsmail Keleş, katılırken belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.