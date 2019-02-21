Osmaniye Belediyesi Ata Projesi'ni başlattı

Osmaniye Belediyesi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik Ata Projesine, ‘Evimde Mutluyum' sloganıyla başladı.

Ata Projesi kapsamında ‘Evimde Mutluyum' sloganı ile yatağa bağımlı bir vatandaşa ozonlu su ile kendi yatağından kalkmadan özel havuzunda banyo yaptırılması, saç sakal bakımı, tırnak kesimi ve bakımı yapılıyor.

Kısa bir süre önce ‘Evimde Mutluyum' sloganı ile başlayan evde bakım hizmetlerinden gün itibariyle yaklaşık 90 kişi bu hizmeti alıyor. Her geçen gün ilginin ve talebin arttığı evde bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen her vatandaşa 10 günde bir evinde ziyaret edilerek tüm bireysel temizlik ve bakımları yapılıyor.

Ata Projeji'nden yararlanan hastanın kızı Ayşe Akar, ”Hizmetten hem ben hem de annem çok memnunuz. Bende rahatsız olduğum için temizliğini, bakımını ve banyosunu tek başıma hastamızı kaldırıp yaptıramıyordum. Annemin banyosu ve temizliği yatağından kalkmadan özenle ve dikkatlice yapılıyor. Belediyemizin verdiği bu hizmetten tüm ihtiyacı olanların faydalanmasını tavsiye ediyorum. Böyle bir çalışma yaptığı için Başkanımız Kadir Kara'dan Allah razı olsun. Hizmetlerinin devamını bekleriz.” ifadelerini kullandı.

Ücretsiz olarak evde kişisel bakım hizmetlerinden yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kendi imkanları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan ve bir başka kimsenin yardımına ihtiyaç duyan hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Osmaniye Belediyesi tarafından başlatılan Ata Projesi kapsamında ‘Evimde Mutluyum' sloganı ile yürütülen evde bakım hizmetinden faydalanmak isteyenler 0328 440 00 80 no'lu çağrı merkezini arayarak talepte bulunabilecek.