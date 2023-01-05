Osmaniye Belediyesi, sokak hayvanlarına umut oluyor

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının sağlıklaştırılması adına faaliyetlerini sürdüren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde besleme faaliyetleri sürdürüyor.

Soğuk havaların gelmesiyle yaşam koşulları ağırlaşan sokak hayvanları için Zorkun Yaylasında da düzenli olarak besleme çalışmaları yapan belediye ekipleri, sokak hayvanlarına umut olmaya devam ediyor.

Sokaktaki canlara umut olmaya devam edileceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Hayatımızın ve şehrimizin bir parçası olan sokak hayvanları için her alanda çalışmalarımız sürüyor. Kent merkezinde düzenli olarak yaptığımız besleme faaliyetlerinin yanı sıra yaylalık bölgelerimizde de onları yalnız bırakmıyoruz. Hem besleme yapıyoruz hem de canlarımızı sağlık taramasından geçiriyoruz. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarını nöbetçi veteriner hekimlerimiz vasıtasıyla tedavilerini yapıyoruz. Kış aylarıyla birlikte yiyecek bulmakta zorluk çeken yaylalarda ve kentimizin her yerinde sokak hayvanları için düzenli olarak çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.