Osmaniye Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi göreve hazır

Tosyalı Yüzme Havuzunda pratik eğitimlerini sürdüren balık adamlar, baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve akarsular gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarına müdahalede bulunabileceği 7 gün 24 saat esasına göre görevde olacağı kaydedildi.

Osmaniye Belediyesi, baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve akarsular gibi alanlarda oluşabilecek kayıp, kaza ve boğulma ihbarlarına müdahalede bulunmak için su üstü ve su altı arama kurtarma ekibini İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde kurdu. Profesyonel dalgıç ve eğitimciler tarafından teorik eğitimlerin ardından su altı ve su üstü arama kurtarma ihtisas eğitimlerini de başarıyla tamamlayan balık adamlar, göreve hazır hale geldi. Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürü Fazlı Şahin, yeni alınan dalgıç kıyafetleri ile Tosyalı Kapalı Yüzme Havuzunda dalış yapan kurtarma ekibi ile ilgili bilgi verdi.

"Ekibimiz arama kurtarma için hazır durumda"

7 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin şuanda 2 yıldız eğitimlerini ve uzmanlık belgelerini alarak dalışa hazır duruma geldiklerini belirten Şahin, “Bugün dalış malzemelerimiz geldi ve ilk defa dalış malzemelerimizi hem deneyeceğiz hem de burada yeni bir dalış yapacağız. Dalgıç ekibimiz, gelen ihbarlara karşı arama kurtarma için hazır durumdalar. Ekibimiz eğitimlerini tamamladı ve görev yapabilecek duruma geldiler. Ayrıca mayıs ayından itibaren 3'üncü yıldız için eğitimlerimize devam edeceğiz” dedi.

Dalgıç ekibinin eğitimlerini tam Olimpik Yüzme Havuzu ve Mersin'de denizde alındığını aktaran Şahin, “Ekibimiz üçüncü yıldız için eğitimlerini göletlerde, barajlarda ve akarsularda alacak” diye konuştu.

Şahin, dalgıç ekibinin, Osmaniye il genelinde meydana gelebilecek boğulma vakalarına en kısa sürede müdahalede bulunabilmek için oluşturulduğunu, ancak ihtiyaç durumunda Türkiye'nin her ilinde hizmet verebilecek şekilde hazır durumda olduğunu kaydetti.

"Boğulma olayları yaz aylarında artıyor"

Osmaniye'de tarım arazilerinde sulamanın Devlet Su İşlerine (DSİ) ait kanallar üzerinden yapıldığını belirten Şahin , “Bölgemizde yaz ayları sıcak geçtiği için vatandaşlarımız serinlemek için sulama kanalarına girmekteler. Buna bağlı olarak genellikle boğulma vakaları meydana gelmekte. Osmaniye'mizde sulama kanalları, göletler, barajlar çok olduğu için boğulma olayları da yaz aylarında artmaktadır. İlimizde böyle bir su altı kurtarma ekibi olmadığı için genellikle Adana'dan geliyordu ekipler. Bu sıkıntıyı çözmek adına böyle bir ekip oluşturduk. En azından biz buradan kurtarma çalışması başlatalım, dışarıdan gelen ekiple de çalışmamızı sürdürebiliriz. Ekibimizi oluşturduk ve göreve hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.