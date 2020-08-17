Osmaniye Belediyesinde Covid-19 alarmı

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapan 2 personelimizin Covid-19 testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hepimizin sağlığını korumak amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimleri 24 Ağustos Pazartesi gününe kadar hizmet vermeyecektir. Hemşehrilerimizin bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.