Osmaniye Belediyesinden çölyak ve fenilketonüri hastalarına gıda desteği

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak her ay kent genelinde 125 çölyak ve fenilketonüri hastasına özel olarak hazırlanan glütensiz ve proteinsiz gıda kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Gıda kolilerini hastaların evlerine kadar bırakan ekipler, vatandaşların başka eksikleri olup olmadığını da sormayı ihmal etmiyor.

Her daim vatandaşlarının yanında olacaklarını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “Biz yerel yönetim olarak bu destekleri imanımız, inancımız ve kardeşlik hukukumuz adına yavrularımızın, değerli ailelerinin her aşamada elinden tutmak, çocuklarımızın yaşama daha güvenle ve gülerek bakmasını sağlayabilmek açısından her şeyi yapmak zorundayız. Her ailemizin imkânı bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını ve onların özel yiyeceklerini karşılamakta yeterli güce sahip olamıyor. Bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine bu desteğimizde herhangi bir kısıtlama olmayacağı gibi imkânlarımız ve kaynaklarımız ölçüsünde her zaman yanlarında olacağımızdan hiç tereddütleri olmasın. Cenab-ı Mevla'dan tüm hastalarımıza şifalar diliyorum” diye konuştu.