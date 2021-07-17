Osmaniye Belediyesi'nden kurban bayramı hazırlıkları

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı birim müdürlüklerinin görevlendirilen nöbetçi ekipleri vatandaşların kurban bayramlarını rahat bir şekilde idrak etmeleri amacıyla bayram boyunca görev başında olacak.

Kurban kesim alanları olarak belirlenen belediye mezbahanesi, salı pazarı semt pazarı ve özel et kombinalarında vatandaşlar kurbanlarını kesebilecek. Özel oto yıkama ve yağlama alanlarında kurban kesecek olan iş yeri sahipleri ise Zabıta Müdürlüğü'nden izin alarak kasap bulundurmak şartıyla uygun koşullar sağlandığında kesim yapabilecekler. İzin almadan kesim yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilirken hayvan pazarları, kamuya açık alanlar ile yol ve kaldırım gibi alanlarda sağlıklı ortam oluşmayacağından dolayı kesim yapılmayacak.

Belediye birim müdürlükleriyle ilgili yapılan açıklamada ise, “Covid-19 virüsünün bulaş riskini tamamen ortadan kaldırmak için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Amirliği ekiplerince şehrimiz merkezde bulunan tüm camiiler arife günü dezenfekte yapılacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurban atıklarının düzenli ve sağlıklı koşullarda toplanabilmesi amacıyla mahalle muhtarlarımız ve camii görevlileri aracılığıyla vatandaşlarımıza atık poşetleri ulaştırılacak. Vatandaşlarımız mahalle muhtarlıkları ile camilerden atık poşetlerini tedarik edebilecekler. Belediye temizlik ekipleri daha temiz ve ferah bir Osmaniye için kurban bayramı boyunca hizmetlerine ara vermeden devam edecek. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini yapmaları için kurban bayramı süresince Cumhuriyet Meydanı'ndan Asri Mezarlığa ücretsiz servis yapacak. Servis araçları bayramın birinci günü saat 12.00'dan 16.00'a kadar ve bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri sabah saat 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vefat etmiş yakınlarının kabristanlarını ziyaret etmek isteyen Osmaniyeli vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram süresi içerisinde de herhangi bir aksaklık ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için görevleri başında çalışmalarını sürdürecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım, bakım-onarım ve tadilat işlemlerine aralıksız devam edecekler. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parklar, bahçeler yeşil alanlarda sulama, budama ve bakım çalışmalarını sürdürecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri sinekle mücadele kapsamında kent genelinde üreme alanları tarama ve ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütmeye devam edecek. Ayrıca kurban bayramı namazı sonrasından itibaren gün boyu Osmaniye'nin cadde ve ana arter sokaklarında gül suyu esansı sıkılacak. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri ve daha önce Valilik onayı ile oluşturulan gönüllüler grubu tarafından kurban bayramı boyunca sokak hayvanları için besleme faaliyetleri devam edecek. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram öncesi mezarlıkların temizliği ve bakımları sürdürülüyor. Ekipler kurban bayramı boyunca ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Osmaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bayram süresince denetimlerini sıklaştırarak 24 saat esasına uygun olarak Osmaniyeli vatandaşların rahat bir bayram geçirebilmeleri için görevleri başında olacak. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 24 saat esasına uygun olarak görevlerine devam edecek. Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlar ulaşabilecekler. Osmaniye Belediyesi olarak bayrama hazır olduklarını söyleyen Başkan Kadir Kara, “Bayramda hemşerilerimizin rahat bir bayram geçirebilmeleri için ekiplerimiz görevleri başında hizmetlerine ara vermeden devam edecek. Tüm hemşerilerimi birlik beraberlik içerisinde bir bayram geçirmeleri temennisiyle muhabbetle selamlıyorum.” İfadelerini kullandı. Vatandaşlar belediye hizmetleri ile ilgili istek ve şikâyetlerini 24 saat esasına dayalı hizmet veren 0328 440 00 80 numaralı Osmaniye Belediyesi Çağrı Merkezine bildirebilecekler” denildi.