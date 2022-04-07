Osmaniye Belediyesinden öğrencilere ahşap piknik masası

Piknik masalarının teslimi Belediye Başkanı Kadir Kara ve Vali Erdinç Yılmaz tarafından yapıldı.

Osmaniye Belediyesi Şehit Oğuzhan Tekerek İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin kullanması için ahşap piknik masaları yaptırdı. Endüstri Meslek Lisesi tarafından yapılan masaların ilk teslimi Belediye Başkanı Kadir Kara ve Vali Erdinç Yılmaz tarafından yapılırken kent genelinde 40 okula daha masaların yapıldığı belirtildi.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Kadir Kara, “Öğrencilerimiz yemek aralarında okullarının bahçesinde yemeklerini güvenle yiyebilmeleri ve ders aralarında dinlenebilmeleri için bu masaları yaptırdık. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ve velilerimizin taleplerini karşılamak amacıyla okullarımıza teslim etmeye başladık. İhtiyaç olan okullar olursa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise, “Geleceğimiz eğitimde. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha rahat bir ortamda eğitim almaları çok önemli. Öğrencilerimiz adına, okullarımız adına bu güzel çalışma için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Programında sonunda belediye tarafından sıfır atık projesi kapsamında ‘Anne Eli' kampanyası için özel olarak hazırlatılan küçük saksılardaki ayçiçeği tohumları öğrencilere dağıtıldı.