Osmaniye Belediyesine sıfır atık yerel yönetim ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Uluslararası 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni” Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

“Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulumu” ödülünü Emine Erdoğan'dan alan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Beş yıl önce Sayın Emine Erdoğan hanımefendi öncülüğünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık projesinde belediyemiz iki yıl üst üste Sıfır Atık Yerel Yönetim Ödülüne layık görüldü. Hayata geçirdiğimiz tüm projeler elbette ki hemşerilerimizin destek ve katkılarıyla başarıya ulaşıyor. Sıfır Atık çerçevesinde proje üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimiz adına büyük bir gururla Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin elinden aldığımız bu ödül Osmaniye'nin.” ifadelerini kullandı.