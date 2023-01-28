Osmaniye Belediyesinin kedi evleri "can dostlara" yuva oldu

Osmaniye'de soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin sıcak yuvada barınabilmeleri amacıyla özel olarak tasarlanan kedi evleri şehrin belirli noktalarına yerleştirildi.

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı veteriner işleri müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarıyla ilgili hayata geçirilen gönüllülük çalışması çerçevesinde özel olarak tasarımı yapılan kedi evleri, imalatının ardından daha önceden belirlenen muhtelif noktalara konulmaya başlandı. Bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy Mahalle Muhtarlığı tarafından talep edilen kedi evi Muhtar Mehmet Yenilmez'e teslim edilirken ikinci kedi evi de kız öğrenci yurdu bahçesine konuldu. Son yerleştirilen yuvalarla birlikte şehir genelindeki kedi evlerinin sayısı 10'a yükseldi.

Özellikle soğuk kış aylarında sokak kedilerinin sıcak ortamda barınabilmeleri için özel tasarımla ahşap malzemeden imal edilen kedi evlerinde yaklaşık 20 kedi barınabiliyor.

Gönüllülerin koruması ve destekleriyle her geçen gün kedi evlerine yenileri ekleniyor. Osmaniye Belediyesi tarafından gönüllülere sağlanan mama desteğiyle sokakta yaşayan kedilerin besleme işlemleri de yine gönüllüler tarafından yapılıyor.