Osmaniye Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı desteği

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yerli üretim 20 solunum cihazı, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yerli üretim 20 solunum cihazı Sağlık Müdürlüğü'nün öncülüğünde Osmaniye Devlet Hastanesine teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, cihazların hızlı bir şekilde yoğun bakımlara kurulumu yapılarak hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Hastanelere sağlık ekipmanı desteği sağlamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Öznavruz, “Korona virüs pandemisi başladığı günden bu yana tüm sağlık tesislerine her türlü ekipman desteği sağlanması için bütün gayreti gösterdik. Pandemi döneminin başladığı günden bu yana ülkemiz adına başarılı çalışmalar sonucunda en çok ihtiyaç duyduğumuz solunum cihazı daha önce ithal edilirken şimdi ülkemizdeki yerli firmalar tarafından üretilerek hizmete sunulmaktadır. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne teslim edilen 20 adet solunum cihazı hızlı bir şekilde yoğun bakımlara kurulumu yapılarak hastalarımızın tedavisinde kullanılmaya başlayacaktır" diye konuştu.