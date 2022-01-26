Osmaniye gişelerinde oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Osmaniye gişelerinde ağır vasıta araçların bekleyişi sürüyor. Gaziantep istikametine araçların geçişlerine polis ekiplerince izin verilmezken gişelerin girişinde oluşan uzun tır kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

Polis ekipleri Hatay ve Adana istikametine gidecek olan sürücülerin geçişlerine izin verirken Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.