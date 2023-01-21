Osmaniye Halk Eğitim Merkezi TSM korosundan konser

Koro, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi, Osmaniye'de de hayat buldu. Proje çerçevesinde Şef Özlem Dulkadir Türköz yönetiminde kurulan koro, ilk konserini İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirdi. 15 yaş üzeri ve her meslek grubundan 100 kişinin oluşturduğu koro, Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerinden oluşan repertuarıyla salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Konser sonunda, protokol üyeleri tarafından Şef Özlem Dulkadir Türköz'e plaket ve çiçek takdim edildi.